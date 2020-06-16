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    • 16.06.2020 15:15
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    : Valiliğinden flaş açıklama: 11 bombalı eylem gerçekleştiren /'lılar yakalandı

    haberine göre Valiliği, 'de yapılan terör operasyonuyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "11 bombalı eylemi gerçekleştiren / terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır." denildi.

    Valilikten flaş açıklama! Hepsi yakalandı

    Araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren / terör örgütü mensubu 7 zanlı, Suriye'nin bölgesinde 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandı.

    Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğünce Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda 2 hücre evine operasyon düzenlendiği belirtildi.

    Operasyonda, YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 teröristin yakalandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "3 araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır. Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanılmak amacıyla bomba yapımında kullanılan 25 kilogram TNT, 8 elektrikli kapsül ile parça tesiri amacıyla özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirilmiştir."

    Haberler Güncel Son dakika: Hatay Valiliğinden flaş açıklama: 11 bombalı eylem gerçekleştiren YPG/PKK'lılar yakalandı
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