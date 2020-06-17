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    • 17.06.2020 18:29
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    Son dakika: () Sudan'dan 5. tahliye seferini gerçekleştirdi

    Son dakika haberine göre, Yeni tip (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Sudan'daki Türk vatandaşları için 5'inci tahliye seferi gerçekleştirildi.

    THY Sudan'dan 5. tahliye seferini gerçekleştirdi

    Yeni tip (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Sudan'daki Türk vatandaşları için 5'inci tahliye seferi gerçekleştirildi.

    'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları, Hartum'dan na () ait uçakla yurda getiriliyor.

    126 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, yerel saat ile 15.30'da 'a gitmek üzere havalandı.

    Hartum'dan dün de 286 Türk vatandaşı yurda götürülmüştü.

    Sudan ile Türkiye arasındaki uçuşların 16 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için 24 Mart ve 22 Nisan'da da seferler düzenlenmişti.

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