17 Haziran Sağlık Bakanlığı korona tablosu! Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu. Toplam test sayısı 2 milyon 721 bin 3, vaka sayısı 181 bin 298, vefat sayısı 4 bin 842 olarak kayıtlara geçti. İşte 17 Haziran Sağlık Bakanlığı korona tablosu

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.