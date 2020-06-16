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    • 16.06.2020 22:16
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    Son dakika: () Sudan'dan 4. tahliye uçuşunu tamamladı

    Son dakika haberine göre, Kovid-19 önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Sudan'daki 286 Türk vatandaşı, seferiyle 'a geldi.

    THY, Sudan'dan 4. tahliye uçuşunu tamamladı

    Yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurda dönemeyen Sudan'daki Türk vatandaşları, 'nın tahliye seferiyle 'a getirildi.

    Türkiye'ye dönmek isteyen 286 Türk vatandaşı, Sudan'ın başkenti Hartum'dan Türk Hava Yollarına () ait özel seferle yurda geldi.

    Akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, terminalde İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi görevlilerinin ve polislerin yönlendirmesiyle bilgi formunu doldurdu.

    Pasaport işlemlerini tamamlayan yolcular, bagajlarını alarak havalimanından ayrıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türk Hava Yolları (THY) Sudan'dan 4. tahliye uçuşunu tamamladı
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