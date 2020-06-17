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    • 17.06.2020 18:51
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    'li , hizmette sınır tanımıyor! Sosyal Tesislerinde parayla satıldığı ortaya çıktı

    , tesislerinde yemek yemeye gelen vatandaşlara parayla sattığı ortaya çıktı. Vatandaşlar bu duruma oldukça tepki gösterdi. İktidar belediyeleri bedavadan maske dağıtırken maskeleri satan , ücretlerini adisyona işledi.

    CHP'li İBB'de hizmette sınır tanımıyor! Beykoz Koru Sosyal Tesislerinde parayla maske satıldığı ortaya çıktı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Koru tesislerinde yemek yemeye gelen vatandaşlara parayla maske sattığı ortaya çıktı.

    CHP'li İBB'de hizmette sınır tanımıyor! Beykoz Koru Sosyal Tesislerinde parayla maske satıldığı ortaya çıktı

    Vatandaşlar bu duruma oldukça tepki gösterdi.

    CHP'li İBB'de hizmette sınır tanımıyor! Beykoz Koru Sosyal Tesislerinde parayla maske satıldığı ortaya çıktı

    İktidar belediyeleri bedavadan maske dağıtırken maskeleri satan İBB, ücretlerini adisyona işledi.
    CHP'li İBB'de hizmette sınır tanımıyor! Beykoz Koru Sosyal Tesislerinde parayla maske satıldığı ortaya çıktı

    Ekrem İmamoğlu'nun makyajı akmaya devam ediyor. CHP Belediyeciliği, İstanbulluyu Kovid-19 üzerinden bile sömürmeye başladı.

    CHP'li İBB'de hizmette sınır tanımıyor! Beykoz Koru Sosyal Tesislerinde parayla maske satıldığı ortaya çıktı

    MASKELER ADİSYONDA

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi BELTUR'un işlettiği Beykoz Sosyal Tesislerinde tanesi 1 Türk Lirasından satılan maskeler müşterilerin adisyonlarına da eklendi.
    CHP'li İBB'de hizmette sınır tanımıyor! Beykoz Koru Sosyal Tesislerinde parayla maske satıldığı ortaya çıktı

    Beykoz'daki sosyal tesislerde iki top dondurma ve iki Türk kahvesi içen vatandaşların hesabına sosyal tesislere girişte aldıkları maskelerin ücreti de eklendi.
    Haberler Güncel CHP'li İBB, hizmette sınır tanımıyor! Beykoz Koru Sosyal Tesislerinde parayla maske satıldığı ortaya çıktı
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