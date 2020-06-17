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    • 17.06.2020 16:45
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    'nün ’deki 2 numaralı polis imamı yakalandı

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () ’deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen ’ı polis operasyonuyla yakalandı. Şahmaran’ın evinde yüklü miktarda para ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

    Ahtapotun KKTC'deki kolu kesildi

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () başkenti 'da 'ye operasyon yapıldı. KKTC polisi uzun süredir teknik takipte tuttuğu polisin 2 numaralı imamı olduğu öğrenilen 'ı yakaladı. Şahmaran'ın Lefkoşa'daki evine yaptığı baskında 20 bin 600 sterlin, 5 bin ABD doları, 3 bin euro, birçok elektronik eşya ile cep telefonu ve çok sayıda dokümana el kondu.

    Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan KKTC'nin 2 numaralı polis imamı için soruştuma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

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