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    • 17.06.2020 17:03
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    Son dakika: Türkiye'den 'ya üst düzey ziyaret! Bakan Albayrak, Çavuşoğlu ve Fidan Libya'da Serrac ile görüştü

    Son dakika haberi... Türkiye'den üst düzey bir heyet Trablus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Albayrak ve Başkanı Fidan, başkent Trablus'ta Başbakanı Serrac ile görüştü.

    , , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Başkanı 'nın başkenti Trablus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

    ERDOĞAN İLE SARRAC GEÇEN HAFTA BİR ARAYA GELMİŞTİ
    , geçtiğimiz günlerde Beştepe'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ı kabul etmişti.

    İki lider, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için mutabık kalmıştı.

    "TÜRK ŞİRKETLERİNİ LİBYA'DA GÖRMEK İSTİYORUZ"
    Libya'nın, sahip olduğu doğal kaynaklar, insan kaynakları ve birçok zenginlikle Türkiye ile yapıcı iş birliği kurma olanaklarına sahip olduğunu vurgulayan Serrac, "Ülkenizin ekonomik, siyasi ve bölgesel ağırlığıyla birlikte hep beraber sizlerle omuz omuza Libya'nın yeniden imarı sürecinde de Türkiye'yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyorum." dedi.

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