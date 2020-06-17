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    • 17.06.2020 12:57
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    : 10 ilde 'ye darbe! 34 kişi yakalandı

    haberine göre merkezli olarak 10 ilde düzenlenen /PDY unda örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen 34 şüpheli yakalandı.

    10 ilde FETÖ'ye darbe! 34 kişi yakalandı

    merkezli 10 ilde /PDY'ye yönelik da 34 şüpheli yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, FETÖ/PDY'nin Niğde'deki adliye yapılanmasına yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Niğde, Ankara, Elazığ, Aksaray, Afyonkarahisar, Adana, Kahramanmaraş, Zonguldak, Tokat ve Kayseri'deki operasyonlarda 34 zanlı gözaltına alındı.

    Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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