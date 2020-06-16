Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılık tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gizli yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 ihraç edilen askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın talimatı ile Konya merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ederken, diğer 2 şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmaları sürüyor.

Açıklamada, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmaların devam ettiği belirtildi.