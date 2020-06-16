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    • 16.06.2020 10:58
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    'nün 'daki na operasyon

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen daha önce ihraç edilmiş 11 askeri öğrenci gözaltına alındı.

    FETÖ'nün ordudaki gizli yapılanması!

    Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılık tarafından / silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri () içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 ihraç edilen askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    Başsavcılığın talimatı ile Konya merkezli yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, Konya İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri devam ederken, diğer 2 şüpheli hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmaları sürüyor.

    Açıklamada, Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

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