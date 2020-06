Güvenlik kaynakları darbe iddialarını değerlendirdi: Her koşulda müteyakkız olmalıyız

Sabah, güvenlik kaynaklarına siyasi, askeri, diplomatik ve stratejik konularla ilgili Türkiye gündemini meşgul eden 10 soru sordu. Libya ve Suriye'deki gelişmelerden F-35 ve S-400'lere, yeni bir darbe olacağı söylentilerinden TSK içindeki önlemlere kadar birçok konudaki soruları güvenlik kaynakları yanıtladı.Türkiye, F-35'lerin binden fazla parçasını üretmeye devam ediyor. 1.4 milyar dolar ödeme yaptı. Pentagon Lojistik Müdürü bile "En dürüst ortağımız sizsiniz" diyor. 83 milyon vatandaşımız güvenliği için hava ve füze savunma sistemi bekliyor. ABD, Çin, Rusya, İtalya-Fransa ortaklığı ile görüşüldü. Sonunda "S-400 aldık, kurduk, personelimizi eğittik." Şimdi muhataplarımıza "Gelin, bu konuda bir heyet kuralım" diyoruz. S-400'lerin, F-35'lerle birlikte işletilemeyeceğini söyleyenlere görüşmeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Bizim açımızdan her şey mecrasında gidiyor. İdlib 'de 5 Mart 2020'de Moskova'da sağlanan bir mutabakat var. M4 yolunun açılması, 6'şar km kuzey ve güneyinde koridor oluşturulması aşamaları gerçekleşti. Bölgedeki Rus generalle de sürekli temasta bulunuluyor. Ortak devriyelerin 16.'sı tamamlandı. İdlib'de; Heyet Tahrir Şam, Türkİslam Partisi gibi oluşumlar var. Örgütler zamanın ruhunu okuyamıyor. El Kaide tarzı yöntemlerle orada yaşama şansları yok. Bizim işimizi zorlaştırıyorlar. Ruslara, rejime gerekçe üretiyorlar.Libya ile 500 yıllık ortak tarihimiz ve kültürümüz söz konusu. BM nezdinde Libya'yı, Milli Mutabakat Hükümeti yani Sarrac temsil ediyor. Hafter'in karşılığı yok. Geçen yıl Moskova'da ve Berlin'deki zirveleri sabote eden Hafter oldu. Kahire'deki toplantıdan çıkan ateşkes çağrısı ise yapay bir girişim. Türkiye olarak Libya ile Askeri Eğitim ve İşbirliği Anlaşmamız var. Eğitim, danışmanlık, lojistik, taktik, teknik destek veriyoruz. Ülkedeki aşiretlerle temastayız. Egemenlik her millet için önemli bir duygu. Onlara, "Burası sizin ülkeniz. Size sadece yardımcı olabiliriz" diyoruz.Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ABD'nin ve Rusya'nın bize açık taahhütleri var. Putin'in sözüne rağmen Tel Rıfat'ta halen teröristler bulunuyor. ABD önce Münbiç'ten çıkmadı, sonra Rusya'ya devretti. Süreci dikkatle takip ediyoruz. Ruslar, Haseke'de otonom bölge kurma peşinde. ABD ise 25 partiyi birleştirerek orada yeni bir yapı kurdu. Her istediğimiz olmuyor ama mücadele ediyoruz. Bölgedeki PKK'lılarda Rus silahları da ABD silahları da var.TSK'da savcılıktan, emniyetten, istihbarattan gelen hiçbir bilgi göz ardı edilemez. 15 Temmuz öncesi emniyete, istihbarata soruldu. "Kaydı yok" cevabı geldi. Savcılık "bilgi yok" dedi. O tarihte MİT 'te, emniyet, adliyede de FETÖ var. Oradan "kaydı yok" notu gelince, içerideki de onu güçlendiriyor. 15 Temmuz öncesi bütün toplantılar villalarda yapılmış, o noktada istihbaratın yetkisi yok muydu? Ankesör veya ByLock daha önce verilseydi. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti A'dan Z'ye o noktada darbeyi yemiş, meseleyi bir tarafa yıkmak ahlaki değil.Kulağımızı, beynimizi açarak, herkese sorarak konuya bakıyoruz. "Şüphe aklın yarısıdır." Hiçbir somut veri yok. 14 Temmuz'da da bir şey yoktu. Ne darbe denildi ne de bir şey duyduk. Ancak hiçbir savaş, bir önceki savaşın kurallarıyla olmuyor. Bu nedenle müteyakkız olmalıyız. MİT'in, bizlerin, gazetecilerin gözünün kulağının açık olması lazım.