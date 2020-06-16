İnternet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi RTÜK'e verildikten İzleme ve Değerlendirme Dairesi'nde kurulan özel ekip kaçak yayınları takibe aldı.
Yapılan sıkı takip sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi firari Can Dündar'ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen "ozguruz20.org" sitesi kapatıldı.
Sitede "#ÖZGÜRÜZ Radyo" ismi altında canlı ve bir yayın akış çizelgesine bağlı olarak kaçak radyo yayını yapıldığını tespit eden RTÜK, devletin ilgili kurumlarını harekete geçirerek konunun mahkemeye taşınmasını sağladı.
Yapılan incelemeden sonra mahkeme ilgili kaçak radyo yayınının durdurulmasına karar verdi ve internet sitesine erişim engeli getirildi.
"GİZLİ BELGE VE BİLGİLERİ AÇIKLAMAK SUÇU"
Can Dündar'ın "Gizli belge ve bilgileri açıklamak" ve "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından yargılaması devam ediyor.
Yargılamadan kaçmak için yurt dışına firar eden ve hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Dündar, RTÜK tarafından kapatılan radyosunda Türkiye aleyhinde yayınlar yapıyordu.
Yapılan sıkı takip sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi firari Can Dündar'ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen "ozguruz20.org" sitesi kapatıldı.
Sitede "#ÖZGÜRÜZ Radyo" ismi altında canlı ve bir yayın akış çizelgesine bağlı olarak kaçak radyo yayını yapıldığını tespit eden RTÜK, devletin ilgili kurumlarını harekete geçirerek konunun mahkemeye taşınmasını sağladı.
Yapılan incelemeden sonra mahkeme ilgili kaçak radyo yayınının durdurulmasına karar verdi ve internet sitesine erişim engeli getirildi.
"GİZLİ BELGE VE BİLGİLERİ AÇIKLAMAK SUÇU"
Can Dündar'ın "Gizli belge ve bilgileri açıklamak" ve "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından yargılaması devam ediyor.
Yargılamadan kaçmak için yurt dışına firar eden ve hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Dündar, RTÜK tarafından kapatılan radyosunda Türkiye aleyhinde yayınlar yapıyordu.