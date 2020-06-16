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    • 16.06.2020 16:09
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    Son dakika: , firari 'cü ’ın illegal yayınlarını kapattırdı!

    Son dakika haberi... kaçan şüphelisi ’ın ten yayın yapan radyosu ve internet sitesi ’ün devreye girmesiyle mahkeme tarafından engellendi. Yargılamadan kaçmak için yurt dışına firar eden ve hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Dündar, RTÜK tarafından kapatılan radyosunda Türkiye aleyhinde yayınlar yapıyordu.

    Firari hain Can Dündar’a şok!
    üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonların düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi 'e verildikten İzleme ve Değerlendirme Dairesi'nde kurulan özel ekip kaçak yayınları takibe aldı.

    Yapılan sıkı takip sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan şüphelisi firari 'ın yayın yönetmeni olduğu tespit edilen "ozguruz20.org" sitesi kapatıldı.

    Sitede "#ÖZGÜRÜZ Radyo" ismi altında canlı ve bir yayın akış çizelgesine bağlı olarak kaçak ı yapıldığını tespit eden RTÜK, devletin ilgili kurumlarını harekete geçirerek konunun mahkemeye taşınmasını sağladı.

    Yapılan incelemeden sonra mahkeme ilgili kaçak radyo yayınının durdurulmasına karar verdi ve internet sitesine erişim engeli getirildi.



    "GİZLİ BELGE VE BİLGİLERİ AÇIKLAMAK SUÇU"
    Can Dündar'ın "Gizli belge ve bilgileri açıklamak" ve "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından yargılaması devam ediyor.

    Yargılamadan kaçmak için firar eden ve hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Dündar, RTÜK tarafından kapatılan radyosunda Türkiye aleyhinde yayınlar yapıyordu.

    Haberler Güncel Son dakika: RTÜK, firari FETÖ'cü Can Dündar’ın illegal yayınlarını kapattırdı!
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