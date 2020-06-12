Muhalefetin arkasında durduğu vatan haini Can Dündar' adi suçları bitmek bilmiyor. MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum'daki muhteşem manzaralı villasının yalnız devlet ormanını değil Maliye Hazinesi'ne ait araziyi de 188 metre işgal ettiği ortaya çıkmış, Dündar'ın devlet ormanını 27 metre işgal ettiği de tespit edilmişti.