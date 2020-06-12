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    • 12.06.2020 15:37
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    'ın yeni hainliği! Firari hakkında, 'Ormana tarla açma'dan yakalama kararı çıkarıldı

    Cumhuriyet gazetesinin eski GYY'si 'ın vatana ihanetleri bitmek bilmiyor. ’daki muhteşem villasında hem Maliye Hazine arazisini hem de devlet ormanını işgal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan firari Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

    Can Dündar'ın yeni hainliği

    Muhalefetin arkasında durduğu vatan haini Can Dündar' adi suçları bitmek bilmiyor. MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi haberi ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar'ın Bodrum'daki muhteşem manzaralı villasının yalnız devlet ormanını değil Maliye Hazinesi'ne ait araziyi de 188 metre işgal ettiği ortaya çıkmış, Dündar'ın devlet ormanını 27 metre işgal ettiği de tespit edilmişti.

    Dündar'ın ormanı işgal etmesiyle ilgili Muğla Orman İşletme Müdürlüğü, Can Dündar ve eşi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, 'orman suçu' kapsamında soruşturma başlatmıştı.

    FİRARİ CAN DÜNDAR İÇİN YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILDI

    Soruşturma kapsamında ifadesi alınmak istenen Dündar'ın adresi tespit edilememişti. Konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bodrum Sulh Ceza Hâkimliği, adresi tespit edilemeyen firari Can Dündar hakkında yakalama emri çıkarttı.

    Yakalama emrinde Dündar'a isnat edilen fiil 'Ormana tarla Açma' olduğu, suç tarihinin de 11 Mayıs 2020 olduğu yer aldı.

    HAYRETTİN ŞAŞMAZ / SABAH
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