Esed’e çalışan Hüsnü Mahalli’den CHP’nin Halk TV’sinde ihanete varan sözler!

Hüsnü Mahalli'nin alçakça açıklamaları:

"Türkiye Libya'da kendine göre hava ve deniz üssü kuruyor. Türkiye'nin derdi ne biliyor musun? Libya üzerinden Mısır'ı karıştırmak, Sudan'ı karıştırmak... Orada El-Beşir gitti darbeyle, şimdi orada Erdoğan karşıtı bir yönetim var. Tunus'ta İslamcılar var. Sarrac'ın arkasında en radikal gruplar var. DEAŞ gibi, El-Nusra gibi en radikal gruplar var. Suriye'den Libya'ya 10 bin kişi taşındı. İdlib'de kim var? El Kaide, El Kaide nedir, IŞİD (DEAŞ)..."