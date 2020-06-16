Esed’e çalışan Hüsnü Mahalli’den CHP’nin Halk TV’sinde ihanete varan sözler!

CHP'nin yayın organı Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında Türkiye aleyhinde ihanete varan sözler sarf edildi. Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği desteği eleştiren Esed'in paralelinde aaçıklamalarıyla tanınan Hüsnü Mahalli, "Türkiye'nin amacı Libya üzerinden Mısır, Sudan ve Tunus'u karıştırmak. Orada El-Beşir gitti darbeyle, şimdi orada Erdoğan karşıtı bir yönetim var. Sarrac'ın arkasında DEAŞ gibi, El-Nusra gibi en radikal gruplar var. Suriye'den Libya'ya 10 bin kişi taşındı." dedi. Skandal sözler sosyal medyada büyük tepki çekerken, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı araştırmacılarından Can Acun Hüsnü Mahalli ve programın moderatörü Ayşenur Arslan'a tepki gösterdi. Acun, "Yunan medyası bile bu tip kara-propagandaya tenezzül etmiş değil" tespitinde bulundu.
Suriye kökenli Hüsnü Mahalli katil Esed'e çalıştığını bir kez daha kanıtladı. Türkiye'de CHP medyasında ve terör propagandası yapan medya kuruluşlarında boy gösteren Mahalli Halk TV'de devletimizi suçladı. Yalanlarla bezenmiş temelsiz ve delilsiz beyanlarıyla Türkiye'nin en başarılı lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve kadrosunu suçladı. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı araştırmacılarından Can Acun, Halk TV'deki skandal Türkiye sözlerine sert tepki gösterdi. Sabah'a konuşan Can Acun, "Yunan medyası bile bu tip kara-propagandaya tenezzül etmez" dedi.
"LİBYA'DAKİ DÜZENİ DEĞİŞTİRME KABİLİYETİMİZİ DÜNYA GÖRÜYOR"
Can Acun'un açıklamaları:
Türkiye Doğu Akdeniz'de çıkarları başta olmak üzere, bölgesel çıkarlarını muhafaza etmek, ayrıca ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf edebilmek adına, Libya'da çok önemli siyasi ve askeri adımlar atıyor. Doğal olarak; Türkiye'nin bu harekat tarzı çeşitli ülkeleri rahatsız etse de, sahadaki durumu değiştirme kabiliyetimiz ve sonuç alıcı adımlarımız uluslararası anlamda görülüyor ve dikkat çekiyor.
ACUN: YUNAN MEDYASI BİLE BU TİP KARA PROPAGANDAYA TENEZZÜL ETMİŞ DEĞİL
Acun sözlerini şöyle sürdürdü:
Ancak başta ana muhalefet olmak üzere Türkiye'deki çeşitli siyasi pozisyonlar ve medya organları Türkiye'nin başarılarından rahatsız olmuş durumdalar. Yeni gerçekliği sindirmekte zorluk yaşıyorlar. Hüsnü Mahalli gibi Esed rejiminin etki ajanlarının söylemlerine başvurmaları, Türkiye'yi Libya'da DEAŞ'a destek vermekle suçlamaları akıl alır gibi değil. Yunan medyası bile bu tip kara propagandaya tenezzül etmiş değil.
HÜSNÜ MAHALLİ'DEN TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI
CHP'nin yayın organı Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programına konuk olan Hüsnü Mahalli, Türkiye'nin Libya'daki adımlarına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.
Hüsnü Mahalli'nin alçakça açıklamaları:
"Türkiye Libya'da kendine göre hava ve deniz üssü kuruyor. Türkiye'nin derdi ne biliyor musun? Libya üzerinden Mısır'ı karıştırmak, Sudan'ı karıştırmak... Orada El-Beşir gitti darbeyle, şimdi orada Erdoğan karşıtı bir yönetim var. Tunus'ta İslamcılar var. Sarrac'ın arkasında en radikal gruplar var. DEAŞ gibi, El-Nusra gibi en radikal gruplar var. Suriye'den Libya'ya 10 bin kişi taşındı. İdlib'de kim var? El Kaide, El Kaide nedir, IŞİD (DEAŞ)..."
SETA Dış Politika Direktörlüğü'nde araştırmacı olarak çalışmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.
Kanada'da "Kültürlerarası Diyalog Eğitimi" almıştır. Mısır'da Kahire-Türkiye Araştırmaları Merkezi'nde ve SETA Kahire'de Mısır üzerine çalışmalar yürütmüştür. Halen SETA Ankara'da Mısır ve Ortadoğu üzerine araştırmalarda bulunmaktadır.