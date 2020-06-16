Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.06.2020 15:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2020 16:07
    ABONE OL

    ’e çalışan Hüsnü Mahalli’den ’nin ’sinde ihanete varan sözler!

    'nin yayın organı 'de yayınlanan Medya Mahallesi programında aleyhinde ihanete varan sözler sarf edildi. Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği desteği eleştiren 'in paralelinde aaçıklamalarıyla tanınan Hüsnü Mahalli, "Türkiye'nin amacı Libya üzerinden , Sudan ve Tunus'u karıştırmak. Orada El-Beşir gitti darbeyle, şimdi orada Erdoğan karşıtı bir yönetim var. Sarrac'ın arkasında gibi, El-Nusra gibi en radikal gruplar var. Suriye'den Libya'ya 10 bin kişi taşındı." dedi. Skandal sözler sosyal medyada büyük tepki çekerken, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı araştırmacılarından Can Acun Hüsnü Mahalli ve programın moderatörü Ayşenur Arslan'a tepki gösterdi. Acun, "Yunan medyası bile bu tip kara-propagandaya tenezzül etmiş değil" tespitinde bulundu.

    Esed’e çalışan Hüsnü Mahalli’den CHP’nin Halk TV’sinde ihanete varan sözler!

    CHP'nin yayın organı Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında Türkiye aleyhinde ihanete varan sözler sarf edildi. Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği desteği eleştiren Esed'in paralelinde aaçıklamalarıyla tanınan Hüsnü Mahalli, "Türkiye'nin amacı Libya üzerinden Mısır, Sudan ve Tunus'u karıştırmak. Orada El-Beşir gitti darbeyle, şimdi orada Erdoğan karşıtı bir yönetim var. Sarrac'ın arkasında DEAŞ gibi, El-Nusra gibi en radikal gruplar var. Suriye'den Libya'ya 10 bin kişi taşındı." dedi. Skandal sözler sosyal medyada büyük tepki çekerken, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı araştırmacılarından Can Acun Hüsnü Mahalli ve programın moderatörü Ayşenur Arslan'a tepki gösterdi. Acun, "Yunan medyası bile bu tip kara-propagandaya tenezzül etmiş değil" tespitinde bulundu.
    Esed’e çalışan Hüsnü Mahalli’den CHP’nin Halk TV’sinde ihanete varan sözler!

    Suriye kökenli Hüsnü Mahalli katil Esed'e çalıştığını bir kez daha kanıtladı. Türkiye'de CHP medyasında ve terör propagandası yapan medya kuruluşlarında boy gösteren Mahalli Halk TV'de devletimizi suçladı. Yalanlarla bezenmiş temelsiz ve delilsiz beyanlarıyla Türkiye'nin en başarılı lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve kadrosunu suçladı. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı araştırmacılarından Can Acun, Halk TV'deki skandal Türkiye sözlerine sert tepki gösterdi. Sabah'a konuşan Can Acun, "Yunan medyası bile bu tip kara-propagandaya tenezzül etmez" dedi.
    Esed’e çalışan Hüsnü Mahalli’den CHP’nin Halk TV’sinde ihanete varan sözler!

    "LİBYA'DAKİ DÜZENİ DEĞİŞTİRME KABİLİYETİMİZİ DÜNYA GÖRÜYOR"

    Can Acun'un açıklamaları:

    Türkiye Doğu Akdeniz'de çıkarları başta olmak üzere, bölgesel çıkarlarını muhafaza etmek, ayrıca ulusal güvenliğine yönelik tehditleri bertaraf edebilmek adına, Libya'da çok önemli siyasi ve askeri adımlar atıyor. Doğal olarak; Türkiye'nin bu harekat tarzı çeşitli ülkeleri rahatsız etse de, sahadaki durumu değiştirme kabiliyetimiz ve sonuç alıcı adımlarımız uluslararası anlamda görülüyor ve dikkat çekiyor.
    Esed’e çalışan Hüsnü Mahalli’den CHP’nin Halk TV’sinde ihanete varan sözler!

    ACUN: YUNAN MEDYASI BİLE BU TİP KARA PROPAGANDAYA TENEZZÜL ETMİŞ DEĞİL

    Acun sözlerini şöyle sürdürdü:

    Ancak başta ana muhalefet olmak üzere Türkiye'deki çeşitli siyasi pozisyonlar ve medya organları Türkiye'nin başarılarından rahatsız olmuş durumdalar. Yeni gerçekliği sindirmekte zorluk yaşıyorlar. Hüsnü Mahalli gibi Esed rejiminin etki ajanlarının söylemlerine başvurmaları, Türkiye'yi Libya'da DEAŞ'a destek vermekle suçlamaları akıl alır gibi değil. Yunan medyası bile bu tip kara propagandaya tenezzül etmiş değil.
    Esed’e çalışan Hüsnü Mahalli’den CHP’nin Halk TV’sinde ihanete varan sözler!

    HÜSNÜ MAHALLİ'DEN TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

    CHP'nin yayın organı Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programına konuk olan Hüsnü Mahalli, Türkiye'nin Libya'daki adımlarına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.
    Esed’e çalışan Hüsnü Mahalli’den CHP’nin Halk TV’sinde ihanete varan sözler!

    Hüsnü Mahalli'nin alçakça açıklamaları:

    "Türkiye Libya'da kendine göre hava ve deniz üssü kuruyor. Türkiye'nin derdi ne biliyor musun? Libya üzerinden Mısır'ı karıştırmak, Sudan'ı karıştırmak... Orada El-Beşir gitti darbeyle, şimdi orada Erdoğan karşıtı bir yönetim var. Tunus'ta İslamcılar var. Sarrac'ın arkasında en radikal gruplar var. DEAŞ gibi, El-Nusra gibi en radikal gruplar var. Suriye'den Libya'ya 10 bin kişi taşındı. İdlib'de kim var? El Kaide, El Kaide nedir, IŞİD (DEAŞ)..."
    Esed’e çalışan Hüsnü Mahalli’den CHP’nin Halk TV’sinde ihanete varan sözler!

    SETA Dış Politika Direktörlüğü'nde araştırmacı olarak çalışmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

    Esed’e çalışan Hüsnü Mahalli’den CHP’nin Halk TV’sinde ihanete varan sözler!

    Kanada'da "Kültürlerarası Diyalog Eğitimi" almıştır. Mısır'da Kahire-Türkiye Araştırmaları Merkezi'nde ve SETA Kahire'de Mısır üzerine çalışmalar yürütmüştür. Halen SETA Ankara'da Mısır ve Ortadoğu üzerine araştırmalarda bulunmaktadır.
    Haberler Güncel Esed’e çalışan Hüsnü Mahalli’den CHP’nin Halk TV’sinde ihanete varan sözler!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri