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    • 16.06.2020 16:35
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    MSB: 17'inci Türk-Rus 'nde infilak etti

    Son dakika haberi... Milli , 17'inci Türk-Rus 'nin yapıldığı açıklandı. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir nın infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar gördüğü bildirildi. Olayda yaralanan personelin olmadığı belirtildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

    05 Mart TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17'nci icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir nın infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir.

    Olayda etkilenen personel bulunmamaktadır. Mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir.

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