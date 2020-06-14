Kaçak Can Dündar'ın kaçak villası yıkıldı! Sözde ağaç sevgisi gerçekte ağaç katliamı!

GEZİ'DE EDEBİYAT YAPIYORDU, MESELA KENDİ VİLLASINI KAÇAK ŞEKİLDE BÜYÜTMEK OLUNCA ORMANI TANIMAZDAN GELMİŞ!

Gezi Parkı kalkışmasına öncülük eden, yakılıp yıkılan binalar, basın araçları önlerinde sırıtarak fotoğraflar çektiren ve ekranlarda "Bu çocuklar 3 tane ağacın yıkılmasına karşı direniyor" edebiyatı yapan Can Dündar'ın ağaca ve yeşile ne kadar önem verdiği de bu tablo ile ortaya çıkmış oldu.