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    • 14.06.2020 12:22
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    Kaçak 'ın kaçak villası yıkıldı! Sözde ağaç sevgisi gerçekte ağaç katliamı!

    Kırmızı bültenle aranan ve TIR'ları ihanetinin başrolü firari 'ın 'daki kaçak villasının yıkımı devam ediyor. Dündar'ın 5 milyonluk villası için orman katliamı yaptığı ortaya çıktı. Yıkımı devam eden kaçak villa Can Dündar'ın Gezi kalkışmasındaki asıl amacının yeşili korumak olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

    Kaçak Can Dündar'ın kaçak villası yıkıldı! Sözde ağaç sevgisi gerçekte ağaç katliamı!

    Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi.

    Kaçak Can Dündar'ın kaçak villası yıkıldı! Sözde ağaç sevgisi gerçekte ağaç katliamı!

    Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği belirlenen Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki lüks villada, belediye ekiplerinin gözetiminde özel bir inşaat firmasına bağlı işçilerce yıkım gerçekleştiriliyor.
    Kaçak Can Dündar'ın kaçak villası yıkıldı! Sözde ağaç sevgisi gerçekte ağaç katliamı!

    HAVADAN ORMANA VERDİĞİ TAHRİBAT GÖRÜNTÜLENDİ
    Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı.

    Kaçak Can Dündar'ın kaçak villası yıkıldı! Sözde ağaç sevgisi gerçekte ağaç katliamı!

    Öte yandan tahliye için 15 gün süre verilen villada, 11 Haziran'da Bodrum Belediyesi ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı öğrenildi.
    Kaçak Can Dündar'ın kaçak villası yıkıldı! Sözde ağaç sevgisi gerçekte ağaç katliamı!

    GEZİ'DE EDEBİYAT YAPIYORDU, MESELA KENDİ VİLLASINI KAÇAK ŞEKİLDE BÜYÜTMEK OLUNCA ORMANI TANIMAZDAN GELMİŞ!
    Gezi Parkı kalkışmasına öncülük eden, yakılıp yıkılan binalar, basın araçları önlerinde sırıtarak fotoğraflar çektiren ve ekranlarda "Bu çocuklar 3 tane ağacın yıkılmasına karşı direniyor" edebiyatı yapan Can Dündar'ın ağaca ve yeşile ne kadar önem verdiği de bu tablo ile ortaya çıkmış oldu.
    Kaçak Can Dündar'ın kaçak villası yıkıldı! Sözde ağaç sevgisi gerçekte ağaç katliamı!

    Kaçak Can Dündar'ın kaçak villası yıkıldı! Sözde ağaç sevgisi gerçekte ağaç katliamı!

    Kaçak Can Dündar'ın kaçak villası yıkıldı! Sözde ağaç sevgisi gerçekte ağaç katliamı!

    Haberler Güncel Kaçak Can Dündar'ın kaçak villası yıkıldı! Sözde ağaç sevgisi gerçekte ağaç katliamı!
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