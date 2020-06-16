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    • 16.06.2020 21:58
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    Son dakika: 'te terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'te terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 6 akıllı cep telefonu, tuşlu cep telefonu, 7 sim kart, kitap, 2 CD, 2 hafıza kartı, taşınabilir sabit disk, 4 , 1 Amerikan doları ve 4 kalaşnikof fişeği ele geçirildi.

    Bitlis'te terör operasyonu: 4 kişi yakalandı

    'te terör örgütü /'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teslim olan ve yakalanan bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri, teşhisleri ve tanık beyanları doğrultusunda, "PKK/KCK'ya üye olmak" ile "örgüte yardım ve yataklık etmek" suçunu işleyenlere yönelik il merkezi ile Ahlat ve Hizan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 6 akıllı cep telefonu, tuşlu cep telefonu, 7 sim kart, kitap, 2 CD, 2 hafıza kartı, taşınabilir sabit disk, 4 , 1 Amerikan doları ve 4 kalaşnikof fişeği ele geçirildi.

    Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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