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    • 16.06.2020 13:17
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    Son dakika: Gara bölgesinde tespit edilen 2 'lı terörist "ani hava harekâtı neticesinde" etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Milli ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey 'ta Gara bölgesinde tespit edilen 2 'lı terörist ani hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

    PKK'ya bir darbe daha! Ani hava harekatıyla vuruldular

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

    Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi.



    Haberler Güncel Son dakika: Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist "ani hava harekâtı neticesinde" etkisiz hale getirildi
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