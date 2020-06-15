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    • 16.06.2020 04:17
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    Son dakika: Atama kararları 'de yayımlandı

    Kültür ve Bakanlığı ile Ulaştırma ve çeşitli birimlerine yapılan atamalar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    Kültür ve Bakanlığı ile Ulaştırma ve çeşitli birimlerine yapılan atamalar 'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Türkay Dalan, ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Umut Tuncer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Handan Karakoç atandı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denizcilik Genel Müdürlüğüne Ünal Baylan getirildi.

    Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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