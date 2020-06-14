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    • 15.06.2020 03:44
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    Başkan Erdoğan telefonla görüştüğü zedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu

    Başkan , 'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki in ardından gece yarısına kadar mesaisini sürdürdü. Başkan Erdoğan, Bingöllü depremzedelerle telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    Başkan Erdoğan depremzedelerle görüştü

    , 'de den etkilenen vatandaşlarla telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genel Başkan Yardımcısı , AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde depreme ilişkin son durumu değerlendirdikten sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

    Oktay ve beraberindekiler, yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışan depremzedelerle sohbet etti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Oktay, depreme ilişkin son durum ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

    Oktay'ın telefonundan depremzedelerle görüşen Erdoğan, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vatandaşlar da "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım." diye konuştu.

    Oktay da tüm çalışmaları yaptıklarını belirterek, "En geç 3 gün içerisinde tüm hasar tespit çalışmaları tamamlanacak ve yaralar sarılacak." dedi.

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