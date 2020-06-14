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    • 15.06.2020 01:56
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    Son dakika: Bakan Akar ve Komutanlar Pençe-Kartal Operasyonu'nu Harekat Merkezi'nden idare ediyor

    Son dakika haberine göre, Akar ve Komuta Kademesi, Pençe-Kartal Operasyonunu 'nden sevk ve idare ediyor.

    Akar ve Komutanlar Harekat Merkezi'nde

    Hulusi Akar ve Komuta Kademesi, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'nu 'nden sevk ve idare ediyor.

    Son zamanlarda terör örgütü PKK'nın karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsleri üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı.

    Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvaları tek tek vuruluyor.

    Operasyonu Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor.

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