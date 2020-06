Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bingöl'e gelen Oktay'ı Bingöl Havalimanı'nda Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile öteki yetkililer karşıladı.

Oktay ile bakanlar Soylu ve Kurum, depremin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunacak.





Oktay'a, bakanlar Soylu ve Kurum'un yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yaptığı açıklamada, "Köy ve mezralarımızın her birini yerinde kontrol ediyoruz. Karlıova ve köylere 1300'ün üzerinde çadır şu an ulaştı." dedi.





CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: 18 YARALIMIZ VAR

Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını belirten Oktay, şunları söyledi: "Şu an bize gelen bilgilere göre hamdolsun büyük bir hasar gözükmüyor. Ama hasar tespit çalışması da devam ettiği için şu an verdiğimiz bilgiler an itibariyledir. Yerinde birlikte değerlendirdikten sonra detayları sizlerle paylaşacağız. 5.7 büyüklüğündeki depremden sonra 46 artçı deprem oldu. Bunlardan 2'si 4 büyüklüğü üzerindeki depremler. Bunlar normaldir. Azalarak devam edecektir. Yaralı olan 18 vatandaşımız var. Birisi, merkezdeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş durumda. Şu an kritik durumda olan vatandaşımız yok. Buna da şükrediyoruz.







KÖYLERİMİZ TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Köylerimiz ve mezralarımız tek tek çek ediliyor. Her birini yerinde kontrol ediyoruz. Yerinde ihtiyacı olanlarına çadır dağıtımı başlanmıştır. Karlıova ve köylerine 1300 çadır ulaştırıldı. Yine aynı şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 180 kişilik bir ekiple sahada çalışıyor. Hasar tespit çalışmamız fiilen başlamıştır. Tamamlanana kadar da devam edecektir. Elazığ'da ve Malatya'da tüm vatandaşlarımız şahit olmuşlar ki, en ufak bir sıkıntıda devlet olarak milletimizin yanında olduk. Bugün de ekip olarak buradayız. Ne yapılması gerekiyorsa yapılacaktır. Biz de gidip yapılanları bizzat yerinde göreceğiz. Yaralıları bir an önce saracağız inşallah."



Açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu ve Bakan Kurum ile birlikte Karlıova ilçesine hareket etti.