Depremin ardından bölgeden son dakika bilgileri geliyor. Az önce açıklanan verilere göre Bingöl Karlıova'daki depremin şiddetinin 5.8 olduğu ifade edildi. Diyarbakır'da bulunan NTV muhabiri Nizamettin Kaplan, depremin saat 17:24'te olduğunu depremin Diyarbakır'da da büyük oranda hissedildiğini ifade etti. Kuzey Anadolu fay hattının Bingöl Karlıova'dan başladığı biliniyor. Depremin olduğu alan aynı zamanda ülkede en fazla depremin olduğu yer olarak dikkat çekiyor.

Kandilli Rasathanesi az önce son dakika açıklaması yaparak depremin şiddetini 5.8 olarak revize etti. AFAD ise depremin merkezinin Bingöl Karlıova olduğunu şiddetinin ise 5.7 olduğunu belirtti. NTV Diyarbakır muhabiri Nizamettin Kaplan, depremin 7-8 saniye sürdüğünü ifade etti.

5.8 şiddetindeki depremin ardından Bingöl'ün Karlıova bölgesinde Kaynarpınar'da 4.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi bu depremin büyüklüğünü de 4.6 olarak ifade etti.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen 5.7'lik depremle ilgili, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

BİNGÖL VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Depremde bir karakolumuzun gözetleme kulesi yıkıldı, 3 kişi yaralı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir." dedi.