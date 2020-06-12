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    • 12.06.2020 14:49
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    Son dakika:'ta /'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı

    Gelen son dakika haberine göre, merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü /'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

    PKK/KCK'nın gençlik yapılanması operasyonu!

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda /'nın gençler üzerindeki etkinliğini artırmak ve yeni eleman kazanmak için çaba sarf ettiği belirlendi.

    Ekiplerce, PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına bağlı olarak Kars ve ilçelerinde örgütsel faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 kişi takibe alındı.

    Kent merkezi, Kağızman ve Digor ilçeleri ile , ve 'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.Y, C.G, Ç.P, E.K, T.K, A.A.K, D.K ile 2012-2016 yıllarında örgütün "il üniversite gençlik yapılanması"nda sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Z.Ç. gözaltına alındı.

    Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, fişekler, kurusıkı tabanca, toplatma kararı bulunan kitaplar ile dijital materyaller ele geçirildi.

    Haberler Güncel Son dakika:Kars'ta PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı
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