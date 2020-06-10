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Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımı tam yedi gün sürdü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak olan bölümlerinin yıkımında sona gelindi. Pergola, sundurma ve çardağın yıkımı tamamlanırken, bugün havuzun, yarın ise bahçe duvarının ardından yıkımın tamamlanacağı öğrenildi.

10.06.2020 16:49 - Son Güncelleme: 10.06.2020 16:49
Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımı tam yedi gün sürdü!

Kumbahçe Mahallesi'ndeki Can- Dilek Dündar çiftinin villasında dün ara verilen yıkım işlemlerine bugün de devam edildi. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanı işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi.

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Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımı tam yedi gün sürdü!

Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şöyle denildi:

Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımı tam yedi gün sürdü!

"Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip, villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."

Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımı tam yedi gün sürdü!

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, yapılan incelemeler sonucu Can- Dilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik Hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için 28 Mayıs'ta ihbarname gönderildi.

Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımı tam yedi gün sürdü!

İstanbul'daki adresine gönderilen ihbarnamede 11 Haziran'a kadar arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardağın yıkılacağı bildirildi. Yıkım sırasında eşyaların zarar görmemesi için de villanın tahliyesi istendi.

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