Firari Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımı tam yedi gün sürdü!

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, yapılan incelemeler sonucu Can- Dilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik Hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için 28 Mayıs'ta ihbarname gönderildi.