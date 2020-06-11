Çatak ilçesine bağlı Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK'lı teröristlerce 8 Haziran'da el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda araçta bulunan işçilerden Emrah Baran ve Murat Yağdıran şehit olurken, 8 işçi ise yaralanmıştı. Yaralananlar 6 kişi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Oktay Baran isimli yaralı çene kırığından dolayı Ankara'ya sevk edildi. Travma sonrası yoğun bakımda tedavi gören 4 çocuk babası Cevdet Bağ ise servise alındı. Hastanede yaralı olarak kalan son hasta olan Bağ, bugün şifayla taburcu olmayı bekliyor.



"KURTULMA ŞANSIMIZ ZOR DEDİK"

Yaralılardan Cevdet Bağ, 15 yıldır kamyon şoförlüğü yaparak ailesini geçindirdiğini belirtti. Yol yapım çalışmasından akşam paydos saatinde Çatak merkeze gittikleri esnada bir patlamanın yaşandığını anlatan Bağ, "Çatak'ta bir otelde kalıyorduk. Yolda gelirken Şeytan Deresi mevkiinde bir patlama oldu. Patlamadan sonra kendimi hastanede buldum. O an hepimiz öldük, bittik, kurtulma şansımız zor dedik. Çok şükür hastane yönetimi çok iyi ilgilendi. Ufak hasarlarım var ama şu an şükür iyiyim." diye konuştu.