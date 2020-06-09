İlçeye bağlı Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit olan Yağdıran ve Baran'ın cenazesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemi sonrası Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi karşısındaki helikopter pistine getirildi.