Mangal yasağı ne zaman kalkacak sorusu normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte akıllara gelen sorulardan birisi oldu. Kısa bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından park ve piknik alanlarına ilişkin genelge yayımlandı. Koronavirüs salgını sonrası kapalı olan piknik alanları 1 Haziran'dan itibaren açıldı. Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından piknik alanlarıyla ilgili detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, mangal ve piknik yasağı kalktı mı? Piknik yapmak serbest mi? İşte detaylar...

MANGAL YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Genelgeye göre, mangal yapmak hariç olmak üzere 1 Haziran'dan itibaren piknik alanları faaliyetlere başladı. Ancak mangal yasağının ne zaman kalkacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.