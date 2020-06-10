İŞTE O KINAMA(MA)

"Van ili Çatak ilçesinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firma bünyesinde çalışan işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında yola döşenen mayınların patlaması sonucu firma çalışanlarından iki işçinin yaşamını yitirdiği, sekiz işçinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmış olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı, yaralanan işçilere de acil şifalar diliyoruz.

Bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Sivil yurttaşlara yönelik ve yaşam hakkını doğrudan ihlal eden bu saldırı, hiçbir şart ve koşulda savunulamaz, meşru gösterilemez. Meydana gelen bu vahim olay her yönüyle ve tüm detaylarıyla araştırılmalı, doğrudan ve dolaylı tüm failler tespit edilerek yargı önüne çıkarılmalıdır." sözleri sarf edildi.