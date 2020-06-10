Terör örgütü PKK, 2 gün önce Van'ın Çatak ilçesinde yol yapım çalışması yapan işçilere el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlemiş, saldırıda 2 işçi şehit, 8 işçi yaralanmıştı. Ülkede büyük bir acıya neden olan saldırı nedeniyle Van'da, terör örgütü PKK'ya karşı lanet yağdı.
Şehit işçiler, Kürtçe ağıtlar eşliğinde toprağa verilirken, Diyarbakır Barosu'ndan saldırıyla ilgili açıklama geldi. Sivillere yönelik hiçbir saldırıyı kabul etmeyeceklerini savunan Diyarbakır Barosu'nun açıklamasında, terör örgütü PKK'nın kınanması beklenirken PKK'lı teröristlerin adı dahi yazılmadı.
İŞTE O KINAMA(MA)
"Van ili Çatak ilçesinde yol yapım çalışması yapan yüklenici firma bünyesinde çalışan işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında yola döşenen mayınların patlaması sonucu firma çalışanlarından iki işçinin yaşamını yitirdiği, sekiz işçinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmış olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı, yaralanan işçilere de acil şifalar diliyoruz.
Bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Sivil yurttaşlara yönelik ve yaşam hakkını doğrudan ihlal eden bu saldırı, hiçbir şart ve koşulda savunulamaz, meşru gösterilemez. Meydana gelen bu vahim olay her yönüyle ve tüm detaylarıyla araştırılmalı, doğrudan ve dolaylı tüm failler tespit edilerek yargı önüne çıkarılmalıdır." sözleri sarf edildi.