Saldırıdan yaralı kurtulan işçilerden Abdullah Dokuz, yaptığı açıklamada, teröristlerin kurdukları hain tuzakta 2 arkadaşlarının şehit olduğunu söyledi.

Kato Dağı bölgesinde yol çalışması yaptıklarını belirten Dokuz, "Akşam paydos olduktan sonra servisle ilçeye dönüyorduk. Çalıştığımız yerden 3-4 kilometre uzaklaşmıştık, stabilize bir yoldu. Bizi hedef aldılar, bomba infilak etti orada. Önde oturan iki arkadaşımız şehit oldu, bir arkadaşımız ağır yaralandı. Arkada oturan arkadaşlarımız kırıklarla saldırıyı atlattı. O anda kendimizi kaybetmiştik. Allah razı olsun, devletimiz geldi, helikopterle bizi hastaneye ulaştırdılar." diye konuştu.