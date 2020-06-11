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    • 11.06.2020 Gazete
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    Oda TV Haber Müdürü devlet sırlarını yayınladığı ortaya çıktı

    tarafından Oda TV Haber Müdürü ile ilgili soruşturma sürüyor. Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın Astsubay E.B.’den gizli bilgiler aldığı, bir kısmını yayınladığı ortaya çıktı...

    Devlet sırlarını not etti
    Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile ilgili soruşturma sürüyor. Edinilen bilgiye göre; İstanbul'daki 1. Ordu'da görevli Astsubay E.B. hakkında yürütülen "Casusluk" soruşturmasında 'ın telefonu da dinlemeye takıldı. Kritik bir görevde bulunan E.B., Yıldız'a, İdlib ve Libya'daki askerlerimizle ilgili bilgiler aktardı. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'ndan birliklere yollanan bazı mahrem bilgileri de paylaştı. Yıldız, E.B.'nin başkası adına kayıtlı telefondan 29 ayrı görüşmede verdiği bilgileri tek tek not aldı. Bir kısmını da yayınladı. Yıldız'ın bu bilgileri başka hangi amaçla kullandığı belirlenmeye çalışılıyor.


    ABDURRAHMAN ŞİMŞEK

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