ARSLAN HEM DESTEK VERDİ, HEM ODA TV'Yİ KINADI

FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan ise Müyesser Yıldız'ın gözaltına alınmasına dair yaptığı açıklamada, "Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'de gözaltına alınmış. ABD'ye "Özgür basın demokrasinin bel kemiğidir" diyerek ders vermeye çalışan Fahrettin Altun'a selam olsun" dedi.

Adem Yavuz Arslan, açıklamasının devamında ise şunları dile getirdi: "Odatv'ciler bu tweetimi "Fütücüler Müyesser Yıldız'ın gözaltına alınmasına bayram etti" diye haber yapmış. Düşünün artık hallerini! Daha önce de "Benimle ilgili sayısız yalan haber yapsalarda... " diye başlayan "Barışların gözaltını kınıyorum, serbest bırakılmalılar" diye devam eden tweetimi de "fütücüler bayram etti" diye yazmışlardı. Bunlar çocukken ne tür bir sendrom yaşadı acaba? Unutmadan hatırlatayım: Odatv'ciler gözaltını kınadığım, serbest bırakılmaları gerektiğini söylediğim kısmı silerek yayınlamıştı tweeti. Böyle işte bunlar."

DAMLA KAYA / SABAH