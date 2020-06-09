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    • 09.06.2020 Gazete
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    Casusluk operasyonu! ile gözaltına alındı

    'nın '' suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Haber Müdürü ile TELE1 Ankara Temsilcisi gözaltına alındı.


    ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Askeri casusluk' suçlamasıyla yürüttüğü bir soruşturma kapsamında dün sabah Çankaya'daki evinde gözaltına alındı.


    Müyesser Uğur Yıldız

    Aramada evde bulunan dijital materyallere el konulurken suç içerikli deliller Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


    İsmail Dükel

    Yıldız ile birlikte aynı dosya kapsamında İstanbul'da görevli E.B. isimli bir TSK personeli ile Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel de gözalına alındı. Yıldız'ın kendi adına kayıtlı telefondan 'Askeri casusluk' suçu kapsamında askeri personel olan E.B. ile suç içerikli görüşmeler yaptığı belirlendi.

    İkilinin Türkiye'nin uzun süredir irtibat halinde oldukları, askeri suç içerikli 29 ayrı eylemlerinin bulunduğu, son olarak ise Türkiye Cumhuriyeti devletinin Libya'daki birlikleriyle ilgili kritik görüşmeler gerçekleştirdikleri öğrenildi.

    ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
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