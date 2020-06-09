

İsmail Dükel



Yıldız ile birlikte aynı dosya kapsamında İstanbul'da görevli E.B. isimli bir TSK personeli ile Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel de gözalına alındı. Yıldız'ın kendi adına kayıtlı telefondan 'Askeri casusluk' suçu kapsamında askeri personel olan E.B. ile suç içerikli görüşmeler yaptığı belirlendi.