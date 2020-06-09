ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Askeri casusluk' suçlamasıyla yürüttüğü bir soruşturma kapsamında dün sabah Çankaya'daki evinde gözaltına alındı.
Müyesser Uğur Yıldız
Aramada evde bulunan dijital materyallere el konulurken suç içerikli deliller Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
İsmail Dükel
Yıldız ile birlikte aynı dosya kapsamında İstanbul'da görevli E.B. isimli bir TSK personeli ile Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel de gözalına alındı. Yıldız'ın kendi adına kayıtlı telefondan 'Askeri casusluk' suçu kapsamında askeri personel olan E.B. ile suç içerikli görüşmeler yaptığı belirlendi.