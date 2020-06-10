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    • 11.06.2020 03:31
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    'dan şiddet gören sağlık çalışanlarına geçmiş olsun mesajı

    , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şiddet gören sağlık çalışanlarına yönelik geçmiş olsun mesajı yayımladı. Koca mesajında, "Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez. Birkaç istisna dışında, size tüm insanlık saygı duyuyor" ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına geçmiş olsun mesajı

    , sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin "Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez." ifadelerini kullandı.


    Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, son dönemde yeni şiddet olayları yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

    "Değerli arkadaşım, iki yeni şiddet olayı yaşadık. Sağlık hizmetlerinin insanlık için ne anlama geldiğinin iyi bilindiği günlerde! Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez. Birkaç istisna dışında, size tüm insanlık saygı duyuyor. Geçmiş olsun."

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