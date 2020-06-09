Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari eski milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyedeki mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü PKK'nın KCK yapılanmasının ana davasından aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından tutuklanarak, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Leyla Güven'in avukatı, müvekkilinin daha önce tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, tahliye edilmesini talep etti.



Avukatının yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, Güven'in tahliyesine karar verdi.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK" SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Milletvekillikleri düşürülen Leyla Güven Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Musa Farisoğulları ise D Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerelerin ardından Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.