Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son dönemde 9 kez telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, yeni tip koronavirüs salgını sonrası bugün ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, kritik kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Libya'da elde edilen başarıları ve muhalefetin eleştirilerini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Hem içerdeki hem dışarıdaki darbecileri, terör sevicileri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları:

"LİBYA'DA DARBE GİRİŞİMİNE KALKIŞANLAR KAÇACAK DELİK ARIYOR"

Sağdan soldan toplanan lejyonerler ile Libya'da darbe girişimine kalkışanlar, kaçacak delik arıyor. Libya'ya kurulan uluslararası tuzak Türkiye'nin ve Libya hükümetinin dik duruşuyla bozulmuştur. Libyalı kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Askeri eğitimden hükümetin kuruluşuna kadar her konuda elimizdeki hizmetleri paylaşacağız. Darbecileri değil Libyalı kardeşlerimizden yanayız. Biz medeniyetlerin beşiği Akdeniz'de gerilim istemiyoruz. Libya'da kan görmek istemiyoruz. Libya'daki soruna askeri çözüm bulunamayacağını artık herkesin kabul etmesi gerekiyor. Türkiye'nin kimsenin ne toprağında ne kaynaklarında gözü vardır. Biz asırlara dayanan dostluğun devamının peşindeyiz.

MUHALEFETE TEPKİ

Libya meselesi Türk savunma gücü yanında ülkemizdeki muhalefetin çapını da göstermiştir. Muhalefetin milletimizin çıkarlarını korumak gibi bir durumu olmadığını bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Libya'nın özellikle Türkiye'nin Libya hükümeti ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasından dahi rahatsız olmuşlardır. Doğu Akdeniz'de petrol arama faaliyetlerimize Rumlarla aynı tepkiyi vermişlerdir.

"HÜSRANA UĞRATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"BM'nin tanıdığı Libya hükümetine terörist iftirasını atacak kadar ileri gitmişlerdir." ifadeleriyle CHP'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ülkemizin Libya'da çamura saplanması, başarısız olması için çok bekledirler. Türkiye ve Libya halkı olarak tarihi bir başarıya imza atarak hamdolsun bunların heveslerini bir kez daha kursaklarında bıraktık bırakacağız. Hem içerdeki hem dışarıdaki darbecileri, terör sevicileri hüsrana uğratmaya devam edeceğiz." dedi.