



Yolculardan Betül Yeşilbahar ise Kovid-19 nedeniyle 3 aydır Türkiye'ye dönemediğini söyledi.

Bugünkü uçuşla Türkiye'ye döneceği için çok mutlu olduğunu dile getiren Yeşilbahar, "Kızımızı görmeye gelmiştik, karantinaya yakalandık. O nedenle 3 aydır buradayız. Memlekete döneceğimiz için çok mutluyuz. THY ve Türk Büyükelçiliğine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.





