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    • 08.06.2020 13:38
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    sağlık konularına odaklanmak yerine HD'yı savunma peşine düştü!

    çapında on binlerce sağlık çalışanı koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele verirken; yaptığı siyasi açıklamalarla hükümeti hedef almayı seçiyor. Koronavirüsle mücadele gündemini unutan Tabipler Odası, vekillikleri düşürülen isimlerin avukatlığına soyundu.

    Koronayı bıraktı, siyasete başladı!

    Genel Kurulu'nda; milletvekili ile HDP milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürülmesi üzerine, 'ndan açıklama geldi.

    "Bu karanlıktan hep birlikte çıkacağız" başlığıyla yayınlanan açıklamada, kararın siyasi gerekçelerle alındığı savunuldu.

    "LAİKLİĞİN VE DEMOKRASİNİN SAVUNUCULARIYIZ"
    Açıklamada, "Biz hekimler çağdaşlığın, laikliğin ve demokrasinin savunucularıyız. Bu karanlık günlerden bütün demokrasi güçleriyle birlikte mücadele ederek çıkacağız." ifadelerine yer verildi.

    KORONAVİRÜSLE MÜCADELE UNUTULDU
    Koronavirüs nedeniyle sağlıkçılar hastanelerde büyük fedakarlıklarla çalışmaya devam ederken Tabipler Odası'nın siyasete odaklanması, doktorların da tepkisine neden oldu.

    PKK SALDIRILARINA HEP SESSİZ KALDILAR
    Terör örgütü , geçtiğimiz yıllarda hastanelere bombalı saldırılar düzenledi. Ambulansları bile taramaktan geri durmayan kalleş teröristler, onlarca doktor ve hemşireyi şehit etti. Bu saldırıların olduğu dönemde Tabipler Odası, hep sessizliğini korudu.

    Haberler Güncel Tabipler Odası sağlık konularına odaklanmak yerine HDPKK'yı savunma peşine düştü!
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