Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz son günlerin en fazla konuşulanları arasına girmiş durumda. Sosyal medyanın çok yakından takip ettiği bir isim var; küçük şef Taha Duymaz. Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ailesi ile derme çatma bir evde yaşayan ve yemek videoları çeken Taha Duymaz hayatı ile merak konusu oldu. 1 milyon 200 bin kişi tarafından takip edilen Taha Duymaz'ın instagram hesabı kapandı. Canlı yayında küfür eden Taha Duymaz söylediklerinden pişman oldu ve bittim ben dedi. Peki Taha Duymaz kimdir, aslen nereli, yaş kaç? İşte Taha Duymaz ailesi hakkında merak edilenler...İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Instagramı kapanan Taha Duymaz üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:
Intagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı.Sabahtan beri kendime gelemedim.Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim.Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı.Herkes hakkını helal etsin.
Peki kimdir Küçük Şef Taha Duymaz: Sosyal medyanın yeni fenomeni 17 yaşındaki Taha Duymaz Hatay Yayladağı ilçesinin Güveççi köyünde yaşıyor ve yemek videoları çekiyor.
Annesi ve babası kronik rahatsızlık yüzünden çalışamayan Taha'nın 12 tane de kardeşi var. Geçim kaynakları ise devletten aldıkları 800 TL.
Taha verdiği bir röportajında hikayesini şöyle anlatıyor...
"Durumumuz iyi olmadığı için "Belki yeteneklerimi gösteririm, para kazanırım" düşüncesiyle 2015 yılında YouTube kanalı açtım. Küçük bir telefon vardı, onunla çekiyordum. Telefon bozulunca kanalı silmek zorunda kaldım.
Sonrasında yine açtım, yine telefon bozuldu. 2019'da açtığımda aynı sorunu yaşamadım. Sonra baktım Instagram'a daha çok bakılıyor. Oraya da videolar çekip koymaya başladım. Kısa sürede takipçim arttı."
Taha'nın şöhreti sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılınca, ünlüler de ona el uzatmaya başladı. Mesela Gülben Ergen, Taha ile Instagram canlı yayını yaptı ve ona destek olduğunu söyledi.
Hatta Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın ve İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz da Taha'yı evinde ziyaret etti.
TAHA DUYMAZ KİMDİR?
Taha Duymaz, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde yaşıyor ve henüz 17 yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle dikkat çeken yemekler hazırlıyor.
4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor. Taha'nın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması sırasında kız kardeşi de kendisine zaman zaman yardımcı oluyor.
YILLARIM ELİMDEN ALINDI"
Geçtiğimiz günlerde 2015 yılından beri kullandığı Instagram hesabı kapanan Taha Duymaz, büyük üzüntü yaşadı. Duymaz, bir takipçisinin sponsorlar tarafından yollanan 2 bin lirayı ne yaptığını sorması üzerine "Annene sor o bilir" demiş ve ardından küfür etmişti. Takipçisine ettiği hakaretten dolayı şikayet edilen Duymaz'ın 1 milyon takipçili Instagram hesabı kapandı. Duymaz, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:
"Intagram hesabım kapatıldı. Sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin."
Taha Duymaz'ın Instagram hesabını geri alıp alamayacağı merak konusu oldu.