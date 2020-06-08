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    • 08.06.2020 19:10
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    Son dakika: 'te konvoyunda trafik sı: 6 kişi yaralandı

    Son dakika haberine göre, 'in Kurtalan ilçesinde, Eş Genel Başkanı 'ın kentteki temaslarını izleyen partililerin içinde bulunduğu aracın karıştığı da 6 kişi yaralandı.

    Siirt'te HDP konvoyunda trafik kazası!

    'in Kurtalan ilçesinde, Eş Genel Başkanı 'ın kentteki temaslarını izleyen partililerin içinde bulunduğu aracın karıştığı da 6 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, HDP Batman Merkez İlçe Başkanı Azad Esin yönetimindeki 06 ROT 51 plakalı araç ile Siirt-Kurtalan kara yolunda aynı yönde ilerleyen Elfesya Kubilay yönetimindeki 56 AAC 657 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

    Kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan HDP Batman merkez ilçe yöneticileri Gülnur Deli, Gurbet Doğan, HDP Kurtalan İlçe Başkanı Şakir Evirgen ve HDP Kurtalan İlçe yöneticisi Tevfik Karataş yaralandı.

    Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Kurtalan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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