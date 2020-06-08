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    • 08.06.2020 13:10
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    ’li ’dan ’na tehdit!

    Eş Genel Başkanı , ’nı oluşturan , İYİ Parti ve ’ni adeta tehdit etti. Yerel lerde Millet İttifakı’nın desteklendiğini hatırlatan Buldan açıklamasında, “’nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz” derken özellikle ’e gönderme yaptı.

    HDP’li Pervin Buldan’dan Millet İttifakı’na tehdit!

    İYİ Parti Genel Başkanı "'yi 'nın yanında konumlandırıyorum" diyerek terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu belirtmişti. HDP'li Sırrı Süreyya Önder ise bir programda İYİ Partililer'in kendilerine aracı gönderdiğini söyleyerek akıl hocalığı yaptıklarını itiraf etmişti.

    MİLLET İTTİFAKI'NA GÖNDERME YAPTI
    HDP Eş Genel Başkanı ise yaptığı açıklamada Millet İttfakı'na adeta meydan okurcasına "'nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse i kazanamaz" diyerek 'nda bulunan , İYİ Parti ve 'ne gönderme yaptı.

    BULDAN, "HDP OLMADAN KİMSE SEÇİMİ KAZANAMAZ"
    Buldan'ın yaptığı açıklamada, "HDP'yi bir olarak görmeyenlere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Her seçim yeni bir kazanım olacak, Her seçim AKP'nin kaybedeceği bir seçim olacaktır" diyerek Millet İttifakı ile iş birliği yapıldığını beyan etmiş oldu.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın açıklaması ise şöyle: "7 Haziran seçimlerinde HDP'nin başarısını hazmedemeyenler, seçimleri iptal ettiler ve 1 Kasım tarihinde ülkeyi bir kez daha seçime götürdüler. Ne oldu? HDP bir kez daha kazandı. 31 Mart lerini her türlü engellemeye rağmen, kayyum gasplarına rağmen, birçok belediyede eşbaşkanlık kazandı. seçimleri Türkiye tarihinde bir ilktir. Faşizmin karşısına, saldırının karşısına, şiddetin karşısına, yok saymanın karşısına, inkarın karşısına, demokrasi güçlerinin birlikte karşı çıktığı bir tarih 23 Haziran seçimleridir. İstanbul'da, 'da, 'da, 'de HDP olmadan hiç kimse seçimi kazanamaz bir hale geldi. Bugün de iddia ediyoruz: Bundan sonra Türkiye'nin hiçbir yerinde HDP olmadan kimse seçimi kazanamaz. HDP'yi demokrasi güçlerinden ayırmak isteyen bir güçle karşı karşıyayız. HDP'yi bir siyasi parti olarak görmeyenlere karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Her seçim yeni bir kazanım olacak, Her seçim AKP'nin kaybedeceği bir seçim olacaktır."

    DAMLA KAYA-SABAH

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