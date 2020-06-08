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    • 08.06.2020 19:18
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    Son dakika: Bitlis'te terör operasyonu: 290 kilo , plastik ve fünye ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda, araziye gizlenmiş halde el yapımı (), plastik patlayıcı ve çok sayıda fünye ele geçirildi.

    Bitlis'te terör operasyonu: 290 kilo ele geçirildi

    Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda, araziye gizlenmiş halde el yapımı (), plastik patlayıcı ve çok sayıda fünye ele geçirildi.



    Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, dün bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla 'Şehit J. Asb. Çvş. Dursun Şahin 2020-12' ve 'Şehit Uzm. J. I. Kad. Çvş. Sedat Köroğlu 2020-17' operasyonları başlatıldı.



    Operasyonlarda merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında arama tarama çalışmalarında, Bitlis kırsalında 127 mekanik fünye, Tatvan ilçesi kırsalında ise 290 kilo ağırlığında 9 el yapımı patlayıcı, 1 plastik patlayıcı, 25 elektrikli fünye, 1 el telsizi ve 850 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler ve EYP düzenekleri ise yerinde patlatılarak imha edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.


    Haberler Güncel Son dakika: Bitlis'te terör operasyonu: 290 kilo EYP, plastik patlayıcı ve fünye ele geçirildi
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