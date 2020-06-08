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    • 08.06.2020 18:58
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    Başkanı ve İslam'ı hedef alan 'nun 11 yöneticisinden savunma istendi

    Başkanı 'ın ramazanın ilk cuma hutbesine ilişkin 'nun yaptığı açıklamaya yönelik soruşturma kapsamında, baronun 11 yöneticisinin yazılı savunması istendi.

    Erbaş ve İslam'ı hedef alanlarla ilgili flaş açıklama

    Başkanı 'ın ramazanın ilk cuma hutbesine ilişkin 'nun yaptığı açıklamaya yönelik soruşturma kapsamında, baronun 11 yöneticisinin yazılı savunması istendi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Barosunun 26 Nisan'da Erbaş hakkındaki açıklaması nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.

    Edinilen bilgiye göre başsavcılık, baronun açıklamasına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer şikayet dilekçelerini birleştirdi. Soruşturma kapsamında da baroya yazı göndererek 11 yöneticinin açıklamayla ilgili yazılı savunmalarını talep etti.

    Yazılı savunma için 11 yöneticiye 15 günlük süre tanındığı, süre sonunda kovuşturmaya gerek görülmesi halinde de Adalet Bakanlığından izin talep edilebileceği belirtildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, daha önce, açıklamayı kimin kaleme aldığının, metnin altında kimlerin imzası bulunduğunun tespiti için Ankara Barosundan ıslak imzalı Yönetim Kurulu kararını talep etmişti.

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