Göreve geleli neredeyse bir yıl olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana geçen süre zarfında icraatleriyle değil, açıklamaları ve yaptığı tatiller ile gündem oldu.

Son dönemde bu algıyı kırmak için "İstanbul'un 25 yıldır çözülemeyen sorunlarını çözüyoruz" şeklinde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, AK Parti tarafından yeniden canlandırılan Haliç projesi gibi çalışmaları sahiplenmeye çalıştı. AK Parti tarafından başlatılan metro projelerini de sahiplenerek çalışmaları kendisi başlatıyormuşçasına pozlar veren İmamoğlu'na yanıt Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emin Birpınar'dan geldi.

"EMEK HIRSIZLIĞINA GEREK YOK"

Prof. Dr. Birpınar, sosyal medya hesabı üzerinden İmamoğlu'nun yalanlarına yanıt verdi. Bugüne kadar yapılan projelerle ilgili tek tek paylaşım yapan Birpınar, CHP'li İmamoğlu'na "Emek hırsızlığına gerek yok" dedi.

İşte Birpınar'ın paylaşımları

1- İBB Başkanı İmamoğlu'nun "25 yıldır çözülemeyen İstanbul'un sorunlarını çözüyoruz", "Biz geldik çözüyoruz" ifadeleri gerçek değil! İşte rakamlarla; "İSKİ Yıllardır yağmursuyu ve atıksularla ilgili ne yaptı?" Gerçekler.. Emek hırsızlığına gerek yok.