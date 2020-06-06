



Beykoz çok güzel… Riva çok güzel… Bu güzelliğe hep birlikte sahip çıkalım çünkü doğa hepimizin."



İMAMOĞLU; "İSKİ'YE AİT TESİS DE TÜRKİYE'NİN EN VERİMLİ ÇALIŞAN ARITMA TESİSİ" DEDİ AMA TESİS DEREYE KİRLETİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Riva Deresi'nin ıslahı 11 yıldır DSİ'ye, kirliliğe yol açan tesislerin denetimi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait. İSKİ'ye ait tesis de Türkiye'nin en verimli çalışan arıtma tesisi. İBB, yıllardır kangren olmuş bu sorunun kalıcı çözümü için işbirliğine hazır durumda" iddiasında bulundu.



İSKİ'YE 663 BİN 801 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; atık suları arıtılmadan Riva Deresi ve Marmara Denizi'ne akıttığı gerekçesiyle İSKİ'ye 663 bin 801 TL idari para cezası kesti.



Riva Deresi'ni atık suları arıtmadan akıtan İSKİ Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi için 221 bin 267 TL, İSKİ Koçullu Atıksu Arıtma Tesisi için 221 bin 267 TL idari para cezası kesildi.

