AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasına tepki gösterdi.

RUM YÖNETİMİNE SERT UYARI: YOL AÇACAĞI BELALARLA YÜZLEŞİLER

Saldırıyı kınayan AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından "Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler...'' mesajını paylaştı.

Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz.



Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler... pic.twitter.com/lW1JXwQ82M — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 7, 2020

Başbakan Tatar ise açıklamasında, "Güney Kıbrıs'ta son bir haftada ikinci kez camilere yönelik tahrikler yapılması olağan karşılanamaz, geçiştirilemez. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyorum. Rum yönetimini, derhal İslam karşıtlığını durduracak tavrı ortaya koymaya çağırıyorum.Bunun için yapılması gereken ise derhal suçluları yakalamak ve gereken önlemleri almaktır. Bu çağda hala ırkçı, faşizan eylemlere başvurulması ve başvuranlara göz yumulmasını asla kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Dolayısı ile Rum yönetimini aklı selim olmaya ve uyarılarımızı dikkate almaya davet ediyoruz" dedi.