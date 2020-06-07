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    • 07.06.2020 13:56
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    'ta camiye alçak saldırı! Bu kez Bizans bayrağı astılar

    'ta son dönemlerde camilere yönelik yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Limasol'da bulunan Köprülü Camisine molotoflu saldırının ardından şimdi de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

    Güney Kıbrıs'ta camiye alçak saldırı! Bu kez...

    'ta son bir haftadır camilere yönelik provokasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı.

    Olay, Larnaka'da Hamit Bey Sokağı'nda meydana geldi. Bölgedeki Tuzla Camisi olarak bilinen camiye kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından Bizans bayrağı asıldı.

    Kısa bir açıklama yapan Din İşleri Başkanı Talip Atalat, yapılanın bir provakasyon olduğunu belirterek, olayı kınadı. Atalay, suçluların derhal bulunması çağrısı yaptı. Rum Kilisesi yetkililerinin ise Tuzla Camisi'nde inceleme yapmaya gittiği öğrenildi.

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