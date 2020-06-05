



"TÜRKİYE VE KKTC MÜZAKERELERLE OYALANAMAZ"

AB'nin Rumları şımarık çocuk olarak yasal olmayan şekilde birliğe üye yaptığına vurgu yapan Oktay şöyle devam etti; "Türkiye ve KKTC'nin Kıbrıs müzakereleri konusunda artık oyalanmayı kabul edemez. Konuşulacak bir şey varsa hemen şimdi konuşalım. Yoksa Maraş'ın bir an önce ekonomiye kazandırılması lazım. Bir an önce olmasında fayda var." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, son olarak ise Kıbrıs Türk halkını yürekten sevdiklerini belirtti.



