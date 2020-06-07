BABADAN HDP İLE PKK'YA: VİCDANSIZLIK VE NAMUSSUZLUKTUR

Şadin Elhamam, 3 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için eyleme devam ettiğini ve çocuğunu beklediğini söyledi. Elhamam, "16 Mayıs 2017 yılından beri oğlum Bayram'dan hiçbir haber alamadık. 8 Eylül'den beri buraya geliyoruz, hiç kimseden bilgi almadık, kimse de bir şey söylemedi. Bayram beni duyuyorsan Türk devletine sığın. Biz her türlü onun arkasındayız. Gelirse ceza da vermiyorlar. İnşallah gelir, bizim de tek umudumuz budur. Evde huzur yok, annesinin ciğeri gitmiş 1 dakika ismini söylemeden durmuyor. Fotoğrafına sürekli bakarak ağlıyor. Biraz insanda vicdan olur onların yaptığı vicdansızlık ve namussuzluktur. HDP çok erkekse ben babasıyım gelsinler hodri meydan, neden bizim çocuklarımızı götürüyorsunuz kendi çocuklarınızı gönderin." dedi.