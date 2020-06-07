Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 279'uncu gününde de sürdürüyor.
HER ŞEY HACİRE ANNEYLE BAŞLADI
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
BABADAN HDP İLE PKK'YA: VİCDANSIZLIK VE NAMUSSUZLUKTUR
Şadin Elhamam, 3 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için eyleme devam ettiğini ve çocuğunu beklediğini söyledi. Elhamam, "16 Mayıs 2017 yılından beri oğlum Bayram'dan hiçbir haber alamadık. 8 Eylül'den beri buraya geliyoruz, hiç kimseden bilgi almadık, kimse de bir şey söylemedi. Bayram beni duyuyorsan Türk devletine sığın. Biz her türlü onun arkasındayız. Gelirse ceza da vermiyorlar. İnşallah gelir, bizim de tek umudumuz budur. Evde huzur yok, annesinin ciğeri gitmiş 1 dakika ismini söylemeden durmuyor. Fotoğrafına sürekli bakarak ağlıyor. Biraz insanda vicdan olur onların yaptığı vicdansızlık ve namussuzluktur. HDP çok erkekse ben babasıyım gelsinler hodri meydan, neden bizim çocuklarımızı götürüyorsunuz kendi çocuklarınızı gönderin." dedi.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
KUR'AN KURSUNDA HAFIZ OLACAKTI, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK DAĞA KAÇIRDI
2015 yılında Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alırken dağa kaçırılan oğlu Hamza için Hakkari'den gelerek oturma eylemine katılan Zümrüt Salim, Oğluna teslim olması için seslenerek, şunları söyledi:
"Ben HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlumu Kur'an kursundan götürdüler. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum Hamza, neredesin, çık gel. Gel devletimize teslim ol. O yol senin yolun değil, sen hafızlık yapıyordun, Kur'an okuyordun. Seni çok özledim, hepimiz seni bekliyoruz, gel oğlum."