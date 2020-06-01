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    • 01.06.2020 22:49
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    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'taki Köprülü 'ne yapılan saldırıya tepki

    Diyanet İşleri Başkanı , Rum Yönetimi'nde, Limasol kentinde bulunan Köprülü 'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Erbaş, "Güney Kıbrıs'ın Limasol şehrindeki Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetimize el uzatan bu caniler, bir an evvel bulunmalı, adalet karşısına çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.

    Alçak saldırıya bir tepki de Diyanet'ten

    Diyanet İşleri Başkanı , Rum Yönetimi'nde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü 'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

    Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    "Güney Kıbrıs'ın Limasol şehrindeki Köprülü Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetimize el uzatan bu caniler, bir an evvel bulunmalı, adalet karşısına çıkarılmalıdır."

    KKTC Din İşleri Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Limasol'da bulunan ve Din İşleri Başkanlığına bağlı 'ne dün gece 3 molotof kokteyli atılmış ve cami duvarına spreyle göçmen ve İslam karşıtı ifadeler yazılmıştı.

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