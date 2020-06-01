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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'taki camiye yönelik faşist saldırıya !

    Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'ta, Limasol'da 'nin yakılmak istenmesine Twitter'dan yaptığı paylaşımla çok gösterdi. Çelik, ", İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır." ifadelerini kullandı.

    Güney Kıbrıs'taki camiye faşist saldırıya sert tepki!

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır." ifadelerini kullandı.

    AK Parti Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ndeki (GKRY) Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

    Çelik, şunları kaydetti:
    "Güney Kıbrıs'ta, Limasol'da Köprülü Camii'nin yakılmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır. İslam düşmanlığını özendiren siyaset ve medya dili ile mücadele edilmelidir. Rum yönetimi failleri bir an evvel bulmalıdır."

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